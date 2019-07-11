Британія оголосила "критичний" рівень загрози для суден у Перській затоці - ЗМІ

Велика Британія підвищила до максимального рівня оцінку загрози для суден під британським прапором, що проходять через іранські води в Перській затоці.

Про це повідомляє Sky News.

«Велика Британія підняла код безпеки суден під британським прапором, що проходять через іранські води в Перській затоці, до найвищого рівня», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, міністерство транспорту країни підвищило код безпеки для комерційних танкерів та інших суден до рівня три, що є «критичним».

Таким чином суднам рекомендують по можливості уникати іранських територіальних вод або мінімізувати свою помітність під час проходження через Ормузьку протоку, а також в інших місцях уздовж узбережжя.

Крім цього суднам під британським прапором рекомендовано стежити за іранськими патрульними катерами, які «проявляють агресію щодо них».

Читайте також: Іран відкидає звинувачення у спробі захопити британський танкер

Рекомендації були видані після того, як поліція Гібралтару заарештувала капітана іранського супертанкера «Грейс-1», затриманого через підозру, що він перевозив сиру нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС.

Також напередодні американські і британські ЗМІ повідомили, що ввечері 10 липня представники Ірану наказали нафтовому танкеру British Heritage, який йшов по Ормузькій протоці, змінити курс і зупинитися неподалік, в іранських територіальних водах. Проте в справу втрутився корабель Військово-морських сил Сполученого королівства, який супроводжував танкер. В Ірані заперечують обвинувачення.

Фото: Shutterstock