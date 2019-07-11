Британія оголосила "критичний" рівень загрози для суден у Перській затоці - ЗМІ
Про це повідомляє Sky News.
«Велика Британія підняла код безпеки суден під британським прапором, що проходять через іранські води в Перській затоці, до найвищого рівня», - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, міністерство транспорту країни підвищило код безпеки для комерційних танкерів та інших суден до рівня три, що є «критичним».
Таким чином суднам рекомендують по можливості уникати іранських територіальних вод або мінімізувати свою помітність під час проходження через Ормузьку протоку, а також в інших місцях уздовж узбережжя.
Крім цього суднам під британським прапором рекомендовано стежити за іранськими патрульними катерами, які «проявляють агресію щодо них».
Рекомендації були видані після того, як поліція Гібралтару заарештувала капітана іранського супертанкера «Грейс-1», затриманого через підозру, що він перевозив сиру нафту в Сирію в обхід санкцій ЄС.
Також напередодні американські і британські ЗМІ повідомили, що ввечері 10 липня представники Ірану наказали нафтовому танкеру British Heritage, який йшов по Ормузькій протоці, змінити курс і зупинитися неподалік, в іранських територіальних водах. Проте в справу втрутився корабель Військово-морських сил Сполученого королівства, який супроводжував танкер. В Ірані заперечують обвинувачення.
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