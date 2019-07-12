Трасу Кишинів-Бендери погрожують заблокувати через розширення КПП Придністров'ям

Трасу Кишинів-Бендери погрожують заблокувати через розширення КПП Придністров'ям

Укрінформ
Влада невизнаної республіки Придністров'я розширює кількість смуг для руху автотранспорту на КПП «Бендери», через що молдавська сторона пригрозила блокуванням автотраси.

Про це поінформували в прес-службі Об'єднаної контрольної комісії з моніторингу в Зоні безпеки на Дністрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

У відповідь на наміри молдовської сторони перекрити ділянку автомобільної траси, що веде до контрольно-пропускного пункту, Придністровська сторона заявила про неприйнятність таких дій з боку офіційного Кишинева.

Влада невизнаної республіки Придністров'я аргументують необхідність розширення автомобільної траси на КПП «Бендери» збільшенням міграційного потоку громадян.

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Головним завданням Об'єднаної контрольної комісії залишається моніторинг ситуації в Зоні безпеки на Дністрі. Комісія діє з 1992 року відповідно до підписаного тоді Угодою про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі.

Фото: commons.wikimedia.org

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