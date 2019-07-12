Трасу Кишинів-Бендери погрожують заблокувати через розширення КПП Придністров'ям

Влада невизнаної республіки Придністров'я розширює кількість смуг для руху автотранспорту на КПП «Бендери», через що молдавська сторона пригрозила блокуванням автотраси.

Про це поінформували в прес-службі Об'єднаної контрольної комісії з моніторингу в Зоні безпеки на Дністрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

У відповідь на наміри молдовської сторони перекрити ділянку автомобільної траси, що веде до контрольно-пропускного пункту, Придністровська сторона заявила про неприйнятність таких дій з боку офіційного Кишинева.

Влада невизнаної республіки Придністров'я аргументують необхідність розширення автомобільної траси на КПП «Бендери» збільшенням міграційного потоку громадян.

Головним завданням Об'єднаної контрольної комісії залишається моніторинг ситуації в Зоні безпеки на Дністрі. Комісія діє з 1992 року відповідно до підписаного тоді Угодою про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі.

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