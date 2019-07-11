Україна братиме активну участь у переговорному процесі щодо Придністров'я - Зеленський
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський розраховує, що новий молдовський уряд продовжуватиме підтримувати суверенітет України, та запевнив зі свого боку в підтримці територіальної цілісності Молдови.
Про це він заявив під час спільної з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України, сподіваємося, що новопризначений уряд Молдови продовжить це робити”, - сказав Зеленський.
При цьому він запевнив, що Україна і надалі надаватиме всеохопну підтримку територіальній цілісності Молдови й братиме “активну участь у переговорному процесі з придністровського урегулювання”.
За словами президента, у питанні захисту суверенітету України та Молдови і безпеки в регіоні українська і молдовська сторони єдині.
“Україна та Молдова об’єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації”, - підкреслив Зеленський.