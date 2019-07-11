Україна братиме активну участь у переговорному процесі щодо Придністров'я - Зеленський

“Уряд і парламент Молдови завжди підтримували суверенітет і територіальну цілісність України, сподіваємося, що новопризначений уряд Молдови продовжить це робити”, - сказав Зеленський.

При цьому він запевнив, що Україна і надалі надаватиме всеохопну підтримку територіальній цілісності Молдови й братиме “активну участь у переговорному процесі з придністровського урегулювання”.

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За словами президента, у питанні захисту суверенітету України та Молдови і безпеки в регіоні українська і молдовська сторони єдині.

“Україна та Молдова об’єднані одним спільним бажанням, щоб на наших територіях не було російських військ. Також ми не дозволимо нав’язувати нам будь-які плани з так званої федералізації”, - підкреслив Зеленський.