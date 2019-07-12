Греція визнала Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

“Уряд Греції, згідно з позицією ЄС, вирішив визнати демократичного обраного спікера парламенту Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, аби він міг оголосити про проведення вільних, чесних й демократичних президентських виборів”, - йдеться у заяві.

У МЗС Греції також додали, що підтримують зусилля ЄС у мирному й демократичному вирішенні ситуації заради громадян Венесуели.

Як повідомлялося, 23 січня у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Мадуро. Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу. Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

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Упродовж кількох тижнів чимало країн, зокрема США й ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.

8 липня лідер грецької партії "Нова демократія” Кіріакос Міцотакіс склав присягу глави уряду країни після того, як його партія виграла на дострокових парламентських виборах.