В Італії 24 ексчиновники отримали довічне за репресії проти активістів

Суд міста Рим засудив 24 ексчиновників з країн Південної Америки до пожиттєвого ув'язнення за репресії проти опозиційних активістів у 1970-х та 1980-х роках.

Про це повідомляє BBC.

“Суд в Італії засудив 24 ексчиновників з країн Південної Америки до пожиттєвого тримання у в'язниці за незаконні затримання, катування та вбивства сотень опозиційних активістів у 1970-х та 1980-х роках”, - йдеться у повідомленні.

Серед жертв, які були вбиті в рамках операції "Кондор", згідно з угодою між південноамериканськими військовими диктаторами, було понад 20 італійців.

23 з 24 обвинувачених були заочно засуджені, і навряд чи їх видадуть італійському правосуддю.

Тим не менш, родичі жертв привітали вироки Апеляційного суду міста Риму як визнання злочинів, вчинених військовими режимами у Латинській Америці.

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Родичі почали кампанію за засудження цих осіб два десятиліття тому, після загибелі 23 жертв операції “Кондор”, які були італійськими громадянами, скориставшись законом, який дозволяє розслідувати вбивства італійців за кордоном та судити винуватців в Італії.

Фото: Getty Images