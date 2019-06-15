Могеріні обговорила у Ватикані врегулювання світових криз

Високий представник ЄС Федеріка Могеріні здійснила візит до Ватикану, під час якого мала зустріч з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном та секретарем з питань зв'язків з державами архієпископом Полом Річардом Галлахером.

Темою розмови стала міжнародна ситуація у світі та пошук врегулювання криз, зокрема в Україні, Венесуелі та на Близькому Сході, у Сирії, повідомляє Служба зовнішніх зв’язків ЄС.

«Третій діалог міністерського рівня був сфокусований на Латинській Америці (Венесуела та Нікарагуа), на Близькому Сході та особливо – на Сирії, на Росії й Україні, на країнах Західних Балкан, а також на питаннях багатополярності. Європейський Союз підтвердив відданість багатосторонньому міжнародному порядку на основі верховенства права та висловив велику вдячність за визначну співпрацю зі Святим Престолом», - йдеться у повідомленні.

Європейський Союз та Святий Престол у 2016 році запровадили Структурований діалог із зовнішньої політики та з глобальних проблем. Як зазначається, ЄС буде продовжувати зміцнення такого діалогу для просування миру, стабільності та безпеки у світі.