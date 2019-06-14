ЄС вдалося запобігти маніпуляціям громадською думкою на виборах - Єврокомісія

“Рекордна явка під час виборів до Європейського парламенту підкреслила зростання інтересу наших громадян до європейської демократії. Наші дії, включаючи заснування виборчої мережі на європейському та національному рівнях, дозволили захистити нашу демократію від спроб маніпулювання. Ми переконані, що ці зусилля, а також координація між ЄС та країнами-членами, дозволили обмежити вплив операцій з дезінформації, в тому числі тих, що здійснювалися іноземними акторами», - йдеться у спільній заяві високого представника ЄС Федеріки Могеріні, віце-президента Єврокомісії Андруса Ансипа, єврокомісарів Вери Юрової, Юліана Кінга та Марії Габріель.

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Водночас, Єврокомісія визнала – європейські вибори не були повністю позбавлені дезінформації. Це не може вважатися нормальним станом речей, адже «зловмисні актори» постійно змінюють свої стратегії. Виходячи з цього, Євросоюз має діяти на упередження. За висновком представників Єврокомісії, боротьба проти дезінформації залишається спільним та довготривалим викликом для європейських інституцій та для кожної з країн-членів ЄС.