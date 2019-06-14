Марін Ле Пен очолила групу радикальних націоналістів у Європарламенті

У Європарламенті крайні праві націоналісти і євроскептики сформували нову політичну групу "Ідентичність і демократія" (Identity and Democracy, ID).

Головою фракції обрано лідера французьких націоналістів Марін Ле Пен, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми змінили політичну шахівницю в Європейському Союзі", - заявила Ле Пен на презентації політичної групи.

До складу ID увійшли 73 депутати нового складу ЄП, які представляють націоналістичні партії "Національне об'єднання" (Франція), "Ліга" (Італія), "Альтернатива для Німеччини", а також ультраправі політичні сили з інших країн, включаючи Австрію, Фінляндію і Данію.

ID замінить політичну групу "Європа націй і свобод" (ENF), яка об'єднувала націоналістів у попередньому складі Європарламенту.

Слід відзначити, що націоналісти у новому складі ЄП не матимуть більшості і не зможуть блокувати рішення можливої коаліції політичних груп проєвропейської, ліберально-демократичної, центристської ідеології.

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Як повідомляв Укрінформ, 23-26 травня пройшли вибори до Європарламенту. Перше засідання новообраний законодавчий орган ЄС проведе 2 липня.