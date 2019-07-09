МН17: Цемах може дати ключові свідчення на суді у Нідерландах

Затриманий українськими спецслужбами на тимчасово окупованій території наприкінці червня Володимир Цемах може володіти критично важливою інформацією щодо збиття рейсу МН17 і стати першим живим свідком у судовому процесі у Нідерландах.

Про це йдеться у висновках британського інтернет-видання з розслідування відкритих джерел інформації Bellingcat, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якою б не була безпосередня роль Цемаха 17 липня 2014-го року, його арешт може мати суттєвий вплив на розслідування Об'єднаної слідчої групи JIT та судову процедуру, що триває”, - йдеться у заяві Bellingcat.

Розслідувачі наполягають, що у разі, якщо слова Цемаха з інтерв’ю 2015-го року про те, що він допомагав сховати ЗРК “Бук” та членів його екіпажу, підтвердяться, він може стати основним свідком, а можливо, і підозрюваним за звинуваченнями у співучасті та покритті злочину.

“Навіть якщо він перебільшував власну роль у день збиття лайнера, на своїй позиції командуючого місцевого підрозділу протиповітряної оборони він все одно мав би достатньо інформації, що робить його цінним для розслідування”, - йдеться у заяві.

На думку розслідувачів Bellingcat, українська сторона не дарма висуває Цемаху звинувачення непов’язані з МН17. Видання припускає, що Цемаху може бути запропонований обмін - зняття звинувачень в Україні в обмін на згоду свідчити на суді у Нідерландах.

Вони переконані, що свідчення Цемаха могли б значно зміцнити легітимність судового розгляду у Нідерландах, оскільки він є першою затриманою живою людиною з прямим зв’язком з воєнними операціями “ДНР” у місці та час збиття літака.

“Людина, яка грала таку роль, зможе пролити світло не лише на конкретну подію у день збиття літака, але й на весь ланцюжок командування, що ляже в основу ключової лінії розслідування судів у Нідерландах”, - наголошують вони.

Bellingcat попереджає, що російська сторона буде докладати чималих зусиль, аби знецінити свідчення Цемаха, зокрема, вже розповсюджуючи твердження щодо можливого отримання від нього неправдивих свідчень із застосуванням сили. Тому також критично важливо, аби слова Цемаха підтверджувалися об’єктивними доказами.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня українські спецслужби затримали на території самопроголошеної "ДНР" колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха.

За словами адвоката, 28 червня Цемаха доправили до Києва, а 29 червня Шевченківський райсуд столиці ухвалив рішення про його арешт на два місяці.

Обговорювати інші деталі справи, захисник відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Родичі додають, що обвинувачення Цемаху висунуте за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України - "Створення терористичної групи чи терористичної організації". Якщо його вина буде доведена, йому загрожує від восьми до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.