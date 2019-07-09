На півдні Туреччини знову пролунав вибух, є поранені

У провінції Хатай, неподалік кордону із Сирією, де нещодавно в результаті підриву автомобіля загинули три особи, знову стався вибух, від якого постраждали люди.

Про це повідомляє агентство DHA.

«Вибух стався в місті Рейханли провінції Хатай у підвалі однієї з будівель, де було облаштовано склад лако-фарбових речовин та розчинників. Є поранені», - повідомила місцева влада.

На місце вибуху була спрямована велика кількість пожежників, поліцейських і медичних бригад.

Пожежникам удалося взяти контроль над вогнем, правоохоронці намагаються з’ясувати причину вибуху. Повідомляється про сімох поранених.

Як повідомлялося, 5 липня, у результаті вибуху автомобіля в провінції Хатай загинули три людини. Вибух кваліфіковано як теракт.

Фото: TRT