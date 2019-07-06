Від вибуху газу в будинку на півдні Польщі загинули троє людей

У місті Битом Cілезького воєводства на півдні Польщі в результаті вибуху газу, що стався близько 14-ї години (за київським часом), загинули троє осіб, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Загинула жінка і двоє кількарічних дітей, а одну жінку перевезено до шпиталю гелікоптером”, - повідомила представник поліції міста Битом Анна Ленкевич.

За її словами, з чотириповерхового будинку евакуйовано усіх мешканців, загалом 22 особи.

Серед постраждалих троє осіб знаходилися в будинку, ще одна людина проходила поряд в момент вибуху.

На місці надзвичайної пригоди працювали 17 пожежних розрахунків.

Спеціальні рятувальні групи із собаками перевіряли, чи під завалами немає людей.

У мерії міста створено кризовий штаб, у засіданні якого взяв участь мер Битома Маріш Волош.

Місцева влада надасть житло для тимчасового проживання мешканцям будинку, де стався вибух, а також сусідніх, куди не можна поки що повертатися.

На місці трагедії побував глава уряду Матеуш Моравецький, який розпорядився надати усю необхідну допомогу постраждалим, родинам загиблих, а також мешканцям будинку, де стався вибух, та навколишніх будинків, які тимчасово не можуть повернутися до своїх квартир.

Фото: tvn24.pl