Від вибуху газу в будинку на півдні Польщі загинули троє людей
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
“Загинула жінка і двоє кількарічних дітей, а одну жінку перевезено до шпиталю гелікоптером”, - повідомила представник поліції міста Битом Анна Ленкевич.
За її словами, з чотириповерхового будинку евакуйовано усіх мешканців, загалом 22 особи.
Серед постраждалих троє осіб знаходилися в будинку, ще одна людина проходила поряд в момент вибуху.
На місці надзвичайної пригоди працювали 17 пожежних розрахунків.
Спеціальні рятувальні групи із собаками перевіряли, чи під завалами немає людей.
У мерії міста створено кризовий штаб, у засіданні якого взяв участь мер Битома Маріш Волош.
Місцева влада надасть житло для тимчасового проживання мешканцям будинку, де стався вибух, а також сусідніх, куди не можна поки що повертатися.
На місці трагедії побував глава уряду Матеуш Моравецький, який розпорядився надати усю необхідну допомогу постраждалим, родинам загиблих, а також мешканцям будинку, де стався вибух, та навколишніх будинків, які тимчасово не можуть повернутися до своїх квартир.
Фото: tvn24.pl