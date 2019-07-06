В Азербайджані стався вибух у військовій частині, є жертви
Укрінформ
В Азербайджані у суботу, 6 липня, в одній з військових частин стався вибух, що призвів до загибелі двох військовослужбовців, ще 1 отримав поранення.
Про це повідомляє міністерство оборони Азербайджану.
"Вранці 6 липня в одній з військових частин стався нещасний випадок. Військовослужбовець випустив з рук на землю танковий снаряд після чого стався вибух", - йдеться у повідомленні.
В результаті нещасного випадку загинули двоє військових, ще один отримав важкі поранення. Ведеться розслідування інциденту.
Фото: mod.gov.az