В Азербайджані випав сніг

У Гусарському і Губинському районах, на півночі Азербайджану, випав сніг.

Про це повідомляє портал Oxu.

"У північних районах Азербайджану випав сніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сніг випав в Гусарському і Губинському районах, а також у деяких гірських місцевостях.

У ряді населених пунктів Губинського району обсяг опадів, які випали, перевищив 30 міліметрів, що розцінюється як особливо небезпечне метеорологічне явище.

В результаті великого обсягу опадів рівень води в річках піднявся на 50-70 сантиметрів.

Як повідомлялося, в понеділок 1 липня на високогірному курорті Бахмаро на заході Грузії випав сніг.