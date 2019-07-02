В Азербайджані випав сніг
Укрінформ
У Гусарському і Губинському районах, на півночі Азербайджану, випав сніг.
Про це повідомляє портал Oxu.
"У північних районах Азербайджану випав сніг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сніг випав в Гусарському і Губинському районах, а також у деяких гірських місцевостях.
У ряді населених пунктів Губинського району обсяг опадів, які випали, перевищив 30 міліметрів, що розцінюється як особливо небезпечне метеорологічне явище.
В результаті великого обсягу опадів рівень води в річках піднявся на 50-70 сантиметрів.
Як повідомлялося, в понеділок 1 липня на високогірному курорті Бахмаро на заході Грузії випав сніг.