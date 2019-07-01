У мексиканському місті випало до 1,5 м снігу

У мексиканському місті випало до 1,5 м снігу

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Укрінформ
Унаслідок снігового шторму у шістьох районах в північному мексиканському місті Гвадалахара випало до 1,5 метрів снігу.

Про це повідомляє BBC.

“Шість районів мексиканського міста Гвадалахара покрилися товстим шаром снігу в результаті сильного снігового шторму”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє BBC, у деяких містах висота снігу сягала 1,5 метрів.

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Співробітники громадської безпеки розчищали вулиці снігоприбиральною технікою.

Також повідомляється, що у результаті стихійного лиха сталася повінь.

Нині немає інформації щодо постраждалих.

Фото: Pixabay.com

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