У мексиканському місті випало до 1,5 м снігу
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Укрінформ
Унаслідок снігового шторму у шістьох районах в північному мексиканському місті Гвадалахара випало до 1,5 метрів снігу.
Про це повідомляє BBC.
“Шість районів мексиканського міста Гвадалахара покрилися товстим шаром снігу в результаті сильного снігового шторму”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, у деяких містах висота снігу сягала 1,5 метрів.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY— Ruptly (@Ruptly) 1 липня 2019 р.
Співробітники громадської безпеки розчищали вулиці снігоприбиральною технікою.
Також повідомляється, що у результаті стихійного лиха сталася повінь.
Нині немає інформації щодо постраждалих.
Фото: Pixabay.com