Кишинів засуджує відкриття Придністров'ям нових прикордонних пунктів
Про це йдеться в прес-релізі Об'єднаної контрольної комісії з моніторингу ситуації в Зоні безпеки на Дністрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Влада невизнаного Придністров'я в односторонньому порядку встановлює нові контрольно-прикордонні пункти в зоні безпеки на Дністрі, намагаючись, таким чином, перетворити її на прикордонну зону», - наголошується в повідомленні.
Підкреслюється, що Кишинів засуджує дії влади Придністров'я, які фактично прирівнюють громадян Республіки Молдова до іноземців.
Члени молдовської делегації в Об'єднаній контрольній комісії звернуться у зв'язку з цим до влади Республіки Молдова з вимогою розглянути можливість запровадження санкцій проти представників влади невизнаного регіону.
Фото: Patriot News