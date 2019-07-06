Кишинів засуджує відкриття Придністров'ям нових прикордонних пунктів

Відкриття владою невизнаного Придністров'я нових контрольно-прикордонних пунктів на адміністративному кордоні з Молдовою є неприпустимим.

Про це йдеться в прес-релізі Об'єднаної контрольної комісії з моніторингу ситуації в Зоні безпеки на Дністрі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Влада невизнаного Придністров'я в односторонньому порядку встановлює нові контрольно-прикордонні пункти в зоні безпеки на Дністрі, намагаючись, таким чином, перетворити її на прикордонну зону», - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що Кишинів засуджує дії влади Придністров'я, які фактично прирівнюють громадян Республіки Молдова до іноземців.

Члени молдовської делегації в Об'єднаній контрольній комісії звернуться у зв'язку з цим до влади Республіки Молдова з вимогою розглянути можливість запровадження санкцій проти представників влади невизнаного регіону.

Фото: Patriot News