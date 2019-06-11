Новий глава МЗС Молдови: Ми будемо наполягати на виведенні військ РФ з Придністров'я

Новий глава МЗС Молдови: Ми будемо наполягати на виведенні військ РФ з Придністров'я

Укрінформ
Новий міністр закордонних справ і європейської інтеграції в уряді під керівництвом Маї Санду Ніку Попеску наполягатиме на виведенні російських військ з території невизнаної республіки Придністров'я.

Про це він заявив на прес-конференції в Кишиневі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Хочу запевнити, що Республіка Молдова продовжить наполягати на виведенні російських військових формувань, які дислоковані на території нашої країни (в Придністровському регіоні - ред.) незаконно, і перебування яких суперечить як чинному законодавству, так і Конституції країни», - заявив Попеску.

Новий глава МЗС Молдови закликав також дипломатичних працівників, включаючи послів, послідовно служити інтересам Республіки Молдова, а не просувати інтереси окремих політичних партій.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Маї Санду прем'єр-міністром.

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У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

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