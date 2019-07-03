Радбез ООН проводить закриті консультації через напад на центр утримання біженців у Лівії

У середу, 3 липня, о 15:00 за місцевим часом члени Ради Безпеки ООН почали закриті консультації щодо нападу на центр біженців Tajoura поблизу Тріполі.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці РБ ООН, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні вдень Рада Безпеки проводитиме консультації щодо Лівії. Ми очікуємо, що заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло проінформує представників держав-членів про те, що сталося», - сказав раніше на брифінгу речник генсека ООН Штефан Дюжаррік.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав провести незалежне розслідування цього «жахливого інциденту», аби «забезпечити притягнення до відповідальності його виконавців».

Раніше Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація міграції засудили напад на центр біженців Tajoura поблизу Тріполі і також виступили з вимогою незалежного та повного розслідування інциденту.

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет назвала напад таким, що може вважатися воєнним злочином.

Закриті консультації Ради Безпеки проводяться у спеціальній ізольованій кімнаті у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Саме там зазвичай ухвалюються найважливіші рішення, які згодом обговорюються на відкритих засіданнях РБ ООН.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців Tajoura поблизу Тріполі, в якому утримуються більше 600 мігрантів і біженців. В результаті атаки загинули, принаймні, 44 людини, і ще більше 130 отримали поранення. За попередньою оцінкою ООН, ця атака має всі ознаки військового злочину.

Трагедія сталася у розпал бойових дій між лівійськими урядовими військами та підрозділами так званої Лівійської Національної Армії під керівництвом генерала Хафтара (Haftar).

Раніше 3 липня високий представник ЄС Федеріка Могерині, єврокомісари Йоганнес Ган та Дімітріс Аврамопулос виступили із спільною заявою, в якій рішуче засудили повітряну атаку на центр утримання мігрантів поблизу лівійської столиці Тріполі, в результаті якої загинули та були поранені десятки людей.