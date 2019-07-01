Росія знову скликає Радбез ООН щодо українського “мовного” закону

За зверненням делегації РФ, повторне засідання Ради Безпеки ООН щодо українського «мовного закону» попередньо заплановане на 16 липня.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Делегація РФ повторно звернулася про обговорення українського мовного закону в Радбезі ООН. Сьогодні під час погодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо запланували на 16 липня», - повідомив Ніколенко.

Дипломат нагадав, що 20 травня російська сторона вже намагалася скликати «притягнуте за вуха» засідання у день інавгурації Президента України. Цього ж разу формальним приводом стало набуття законом чинності.

«Незабаром на нас чекає другий акт театру абсурду в Раді Безпеки ООН… Усі розуміють, що Москву цікавить не стільки закон про мову, скільки будь-яка нагода для дестабілізації ситуації в Україні», - пояснив він.

За словами речника Постійного представництва України при ООН, українська делегація неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням Української держави, і Рада Безпеки до нього не має відношення.

«Зі свого боку, Україна разом з партнерами використає засідання, щоби порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в’язнів, триваючі обстріли на Донбасі, в результаті яких продовжують гинути люди, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17», - підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, 20 травня 2019 року делегація РФ намагалася провести засідання Радбезу ООН щодо українського закону про мову. Воно не відбулося через провал процедурного голосування за порядок денний на самому початку заходу.

Як повідомляв Укрінформ, тоді делегації Франції та Німеччини наголосили, що обговорення цього питання у день інавгурації Володимира Зеленського мало маніпулятивний характер, і пропонували Росії перенести засідання, але у Москві наполягли на його проведенні саме у визначену дату. Пізніше російський представник заявив, що збергігає за собою право знову ініціювати таке засідання пізніше у липні, коли закон вступить у силу.