“ЄС” хоче почути від Президента, чи є слова Богдана офіційною позицією Києва

Партія “Європейська Солідарність” хоче офіційної відповіді від Президента щодо того, чи збігаються його позиція і позиція його оточення.

Зокрема, щодо федералізації України і статусу російської мови, про що йдеться в інтерв’ю Андрія Богдана.

На цьому наголосив під час засідання партії у понеділок член президії Центральної ради партії “ЄС” Сергій Таран, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми, партія “Європейська Солідарність”, звертаємося до президента Зеленського з проханням озвучити його позицію — чи він поділяє позицію свого оточення, чи це є вже офіційною позицією України, яку Зеленський буде захищати на всіх міжнародних майданчиках. А якщо це не є його офіційною позицією, то очевидно, що оточення президента Зеленського має понести політичну відповідальність за оприлюднення неправдивих планів”, - сказав Таран.

Він зазначив, що впродовж усього часу, що минув від виборчої кампанії, очікували стратегії від президента щодо досягнення миру з Росією - на яких умовах, якими механізмами він має досягатися.

“Ми цього не чули, але, на жаль, почули перший тривожний дзвіночок від представника президента в парламенті Стефанчука, який заявив, що в Україні має бути створений двопалатний парламент, який, як правило, є в тих країнах, в яких існує федералізація... Запроваджувати в Україні двопалатний парламент в умовах зовні інспірованого сепаратизму - дуже небезпечна історія, це все одно, що гасити полум’я бензином, тому що двопалатний парламент мав би поглибити регіональні тенденції і сприяти тому, що в Україні буде не мир, а подальша війна, подальша дестабілізація”, - вважає Таран.

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Після цього першого дзвіночка, за його словами, “сьогодні вже справді набат, який прозвучав у словах Андрія Богдана — керівника Офісу президента, який висловив у інтерв’ю кілька тез, які не можуть не викликати тривогу”, і перша теза — про те, що в Україні мають запроваджувати механізми, які і є елементами федералізації. Один із них - пряма виборність губернаторів.

Також, зазначив Таран, у своєму інтерв’ю Богдан заявив про те, що російська мова має бути офіційною на окупованих територіях після повернення цих територій в Україну.

“При цьому він наголосив, що українська мова може бути обмежена анклавом лише трьох західних областей. Тобто, відповідно до цієї позиції він пропонує, що українська мова має бути не національною державною мовою, а мовою, яка функціонує лише в одному регіоні, в іншому регіоні має бути російська, а в центрі Україні має бути якась гібридна мовна ситуація. Ідеться про прямий елемент федералізації, про те, щоб у нас країна була розбита на сорти, на регіони, і в цих регіонах було своє управління, своя політика. Тим більше, що багато питань нова влада пропонує вирішувати, устами Богдана, через референдуми. Через ті референдуми, з яких свого часу почалась окупація Криму, окупація на Донбасі. Все це зараз є офіційною позицією Офісу президента”, - сказав Таран.

За його словами, “до цього плану залишилось лише додати один пункт — пункт про право областей виходити з території України через місцевий референдум”.

“Хочу нагадати про ті плани, які Російська Федерація мала щодо України, про ті так звані мирні плани, які мали призвести до більшої війни. Всі ці плани зараз звучать в оточенні президента — дослівно, кожен пункт”, - підкреслив Таран.

Принагідно він згадав про серіал “Слуга народу”, де демонструється карта України, в якій кожна з областей має свій суверенітет.

“Згідно зі сценарієм, уся Україна розпадалася на області. Так от це, власне, і є той сценарій, який зараз устами Богдана пропонується для так званого мирного плану. Дуже невипадково, що один зі “сценаристів” “Слуги народу” зараз є заступником голови Офісу президента — Юрій Костюк. Він писав такі сценарії для фільму, очевидно, такі сценарії стають офіційною позицією Офісу президента”, - зазначив Таран.