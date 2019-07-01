Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі

Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі

Укрінформ
Голова Офісу Президента України Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, проте виступає проти запровадження другої державної мови.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

На запитання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів: "Ні".

"Вона (друга державна мова — ред.) поглиблює конфлікт. В даному випадку я – проти", - сказав голова ОП.

"Я сам зі Львова, у мене ж там" бандерівці ", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - додав він.

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Водночас на згадку журналіста про гучну ідею, з якою на той момент адміністрація новообраного Президента виступила в перші дні щодо референдуму про переговори з Росією, Богдан уточнив: "Там було не так – не про переговори з Росією, а щодо якихось тонких моментів, наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання - "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою".

При цьому на запитання, чи розуміють в Офісі Президента силу прецеденту, і чи не призведе це до ланцюгової реакції (дозволили Донецьку і Луганську, потім приходить Одеса і каже, що теж хоче), Богдан відповів: "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні?".

На думку Богдана, потрібно шукати компроміси.

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