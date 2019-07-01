Голова Офісу Президента України Андрій Богдан пропонує регіональний статус для російської мови на Донбасі, проте виступає проти запровадження другої державної мови.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську, регіональну - російську і за умови, що після цього вони - територія України", - сказав він.

На запитання про те, чи не простіше зробити російську другою державною, Богдан відповів: "Ні".

"Вона (друга державна мова — ред.) поглиблює конфлікт. В даному випадку я – проти", - сказав голова ОП.

"Я сам зі Львова, у мене ж там" бандерівці ", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", - додав він.

Водночас на згадку журналіста про гучну ідею, з якою на той момент адміністрація новообраного Президента виступила в перші дні щодо референдуму про переговори з Росією, Богдан уточнив: "Там було не так – не про переговори з Росією, а щодо якихось тонких моментів, наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання - "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою".

При цьому на запитання, чи розуміють в Офісі Президента силу прецеденту, і чи не призведе це до ланцюгової реакції (дозволили Донецьку і Луганську, потім приходить Одеса і каже, що теж хоче), Богдан відповів: "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні?".

На думку Богдана, потрібно шукати компроміси.