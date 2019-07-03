У Конгресі США з'явилася резолюція із засудженням рішення ПАРЄ щодо Росії
Про це повідомило в середу Посольство України у Вашингтоні.
"Співголови Конгресового українського кокусу представили двопартійну резолюцію, у якій засуджено рішення ПАРЄ про поновлення права голосу делегації РФ", - зазначається в повідомленні.
У документі висловлюється також "глибоке занепокоєння" у зв'язку з рішенням ПАРЄ, яке знімає покарання з Росії й диктатора Путіна.
"Росія була справедливо вигнана з Ради Європи через атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не лише залишилися в Криму, РФ розпочала смертоносну війну на українському Донбасі та продовжила здійснювати по всьому світу дестабілізуючі кампанії з дезінформації, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інституцій", - нагадали американські законодавці.
Крім того, вказується, що Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила в Керченській протоці три кораблі і 24 українських моряків, яких продовжує утримувати попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права.
"Росія не повинна заохочуватися за свою поведінку проти демократії, яка повторюється знову й знову. Закликаємо всіх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію”, - наголошується в заяві, оприлюдненій конгресменами США.
Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.
Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.
1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.
Також комітет рекомендував Голові ВР Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні. 2 липня Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.