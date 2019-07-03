У Конгресі США з'явилася резолюція із засудженням рішення ПАРЄ щодо Росії

У Конгресі США з'явилася резолюція із засудженням рішення ПАРЄ щодо Росії

Укрінформ
Члени Конгресу США, співголови Конгресового українського кокусу, ініціювали внесення законодавчої ініціативи, яка засуджує недавнє рішення ПАРЄ про повернення російського агресора, незважаючи на невиконання ним жодної умови.

Про це повідомило в середу Посольство України у Вашингтоні.

"Співголови Конгресового українського кокусу представили двопартійну резолюцію, у якій засуджено рішення ПАРЄ про поновлення права голосу делегації РФ", - зазначається в повідомленні.

У документі висловлюється також "глибоке занепокоєння" у зв'язку з рішенням ПАРЄ, яке знімає покарання з Росії й диктатора Путіна.

"Росія була справедливо вигнана з Ради Європи через атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не лише залишилися в Криму, РФ розпочала смертоносну війну на українському Донбасі та продовжила здійснювати по всьому світу дестабілізуючі кампанії з дезінформації, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інституцій", - нагадали американські законодавці.

Крім того, вказується, що Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила в Керченській протоці три кораблі і 24 українських моряків, яких продовжує утримувати попри рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

"Росія не повинна заохочуватися за свою поведінку проти демократії, яка повторюється знову й знову. Закликаємо всіх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію”, - наголошується в заяві, оприлюдненій конгресменами США.

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Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Також комітет рекомендував Голові ВР Андрію Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні. 2 липня Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

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