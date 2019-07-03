Рішення ПАРЄ про повернення Росії є жалюгідним - Лінкявічус
Про це заявив у вівторок під час виступу на Конференції з українських реформ у Торонто міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми обговорювали тут рішення Ради Європи. На мій погляд, це жалюгідно (lamentable – ред.), оскільки ми говоримо про інклюзивність, про щось на кшталт єдності, а також про цінність спільних принципів і обіцянок", - наголосив глава литовського МЗС.
Він підкреслив, що всі країни організації "мають стояти твердо на захисті цих цінностей, оскільки йдеться не про окрему країну, а про всіх нас".
Водночас Лінкявічус наголосив на необхідності продовження реформ в Україні.
"Ми не забуваємо, що всі ці реформи втілюються під час кризи, під час війни. І це дуже cevyj, але ніхто не знижує рівня очікувань, ніхто не применшує обсягу завдань", - зауважив він.
У цьому зв'язку глава МЗС Литва підкреслив, що Україна не залишається наодинці та має підтримку з боку інших європейських країн.
Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.
Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.
1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.