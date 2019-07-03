Рішення ПАРЄ про повернення Росії є жалюгідним - Лінкявічус

Рішення більшості депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи повернути Росії право голосування без виконання жодних умов щодо припинення агресії проти України і анексії Криму є жалюгідним.

Про це заявив у вівторок під час виступу на Конференції з українських реформ у Торонто міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорювали тут рішення Ради Європи. На мій погляд, це жалюгідно (lamentable – ред.), оскільки ми говоримо про інклюзивність, про щось на кшталт єдності, а також про цінність спільних принципів і обіцянок", - наголосив глава литовського МЗС.

Він підкреслив, що всі країни організації "мають стояти твердо на захисті цих цінностей, оскільки йдеться не про окрему країну, а про всіх нас".

Водночас Лінкявічус наголосив на необхідності продовження реформ в Україні.

"Ми не забуваємо, що всі ці реформи втілюються під час кризи, під час війни. І це дуже cevyj, але ніхто не знижує рівня очікувань, ніхто не применшує обсягу завдань", - зауважив він.

У цьому зв'язку глава МЗС Литва підкреслив, що Україна не залишається наодинці та має підтримку з боку інших європейських країн.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.