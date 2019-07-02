Парубій скасував запрошення для ПАРЄ спостерігати за виборами - Ар'єв

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Про це повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв у Twitter.

"Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для ПАРЄ здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні", - написав Ар'єв.

Згодом Голова ВР Андрій Парубій підтвердив інформацію у своєму дописі у Facebook, проілюструвавши його фотокопією відповідного документа.

"Підписав лист до президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паск’є про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах. Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином – неприпустимий", - зазначив спікер.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ.

1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

Також комітет рекомендував Парубію відкликати запрошення до ПАРЄ брати участь у спостереженні за виборами в Україні.

Водночас делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка має оцінити хід передвиборчої кампанії в Україні, 2 липня вже прилетіла до Києва.