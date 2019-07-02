Росію не можна було в односторонньому порядку повертати у ПАРЄ - Фріланд

Росію не можна було в односторонньому порядку повертати у ПАРЄ після грубого порушення нею міжнародного права під час анексії Криму.

Про це міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила у вступному слові до відкриття Конференції з підтримки українських реформ у Торонто, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми згодні з Україною та рештою наших партнерів тут, що вони (права Росії у ПАРЄ - ред.) не повинні були бути відновлені в односторонньому порядку, що сталося минулого тижня", - заявила Фріланд.

Зала зустріла заяву аплодисментами. Міністерка додала, що з часу окупації Криму російська влада порушувала права людини на півострові, влаштовувала незаконні арешти, вдавалася до тортур, викрадала та затримувала людей, нападала на кримських татар та їхні культурні пам’ятки.

"Незважаючи на російську агресію у Криму та на сході України, український народ продемонстрував беззаперечну відданість своїй незалежності, суверенітету та демократії, реформ", - заявила вона.

Фріланд нагадала, що українці ще з Майдану борються за демократичну та вільну Україну. Вона додала, що порядок денний реформ сміливий та амбіційний. За її словами, з часу Революції Гідності було проведено більше реформ ніж за попередні 23 роки незалежності. Проте залишається ще багато роботи.

"У час цинізму та широкого розповсюдження дезінформації дехто говорить, що ліберальна ідея, мовляв, померла. Нас справді вразило бачити, як мільйони українців скористалися своїм виборчим правом на президентських виборах, я сподіваюся побачити те саме на парламентських виборах", - зауважила вона.

Міністерка закордонних справ Канади наголосила, що Україна сьогодні знаходиться на передовій боротьби за ліберальну демократію та світовий порядок, заснований на повазі до правил та міжнародного права.

У канадському Торонто 2 липня відкрилася міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 2-3 липня в Україні перебуватиме делегація ПАРЄ з метою оцінки ходу кампанії перед парламентськими виборами 21 липня.

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25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації. Документ передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення без виконання міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання. Разом із делегацією України представники Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії заявили, що їдуть додому за консультаціями.

27 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей з канцлером ФРН Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном порушував питання щодо неприпустимості повернення Росії до ПАРЄ, але "рішення про це було прийнято давно".

1 липня комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ до отримання висновків Венеційської комісії.

2 липня Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи приєднались до заяви України, Польщі, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії і Грузії.