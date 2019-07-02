Зеленський у Канаді зустрівся з Фріланд

У рамках візиту до Канади Президент України Володимир Зеленський 2 липня у Торонто зустрівся з міністром закордонних справ цієї країни Христею Фріланд.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН. Володимир Зеленський і Христя Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Президент України також висловив вдячність міністру закордонних справ Канади за організацію представницької міжнародної Конференції з питань реформ в Україні, яка розпочалася сьогодні в Торонто.

Крім того, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Читайте також: Зеленський знову просить Раду розглянути звільнення Луценка і Клімкіна

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади. За інформацією Офісу Президента, на вівторок, 2 липня, у глави Української держави заплановані також зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжбетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, а також участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору та інших заходах.