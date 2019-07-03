Європарламент поки що не зміг обрати свого президента

Європарламент поки що не зміг обрати свого президента

Укрінформ
Європейський парламент не зміг обрати свого президента під час першого раунду голосування.

Про це під час пленарного засідання у Страсбурзі оголосив чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Таяні, жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів (50% +1), яка, виходячи із кількості поданих чинних бюлетенів для голосування, становить 332 голоси.

Зокрема, за Ска Келлер – Зелені-Європейський вільний Альянс (Greens/EFA), Німеччина - проголосували 133 депутати, за Сіру Рего – Європейські об’єднані ліві/Нордичні зелені ліві (European United Left/Nordic Green Left - GUE/NGL), Іспанія - 32; за Девіда-Марію Сассолі (David-Maria SASSOLI) – Соціалісти і демократи (S&D), Італія - 325; за Яна Заграділа - Європейські консерватори і реформісти (European Conservatives and Reformists Group – ECR), Чеська Республіка – 162.

Читайте також: На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати

Другий раунд відбудеться у Страсбурзі об 11.30 за місцевим часом. Список кандидатів залишився незмінним.

«Європейський парламент голосуватиме за свого президента незалежно від будь-яких запитів ззовні або від порад. Це справа кожного члена Європарламенту - обрати свого президента», - наголосив Таяні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-