Європарламент поки що не зміг обрати свого президента

За словами Таяні, жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості голосів (50% +1), яка, виходячи із кількості поданих чинних бюлетенів для голосування, становить 332 голоси.

Зокрема, за Ска Келлер – Зелені-Європейський вільний Альянс (Greens/EFA), Німеччина - проголосували 133 депутати, за Сіру Рего – Європейські об’єднані ліві/Нордичні зелені ліві (European United Left/Nordic Green Left - GUE/NGL), Іспанія - 32; за Девіда-Марію Сассолі (David-Maria SASSOLI) – Соціалісти і демократи (S&D), Італія - 325; за Яна Заграділа - Європейські консерватори і реформісти (European Conservatives and Reformists Group – ECR), Чеська Республіка – 162.

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Другий раунд відбудеться у Страсбурзі об 11.30 за місцевим часом. Список кандидатів залишився незмінним.

«Європейський парламент голосуватиме за свого президента незалежно від будь-яких запитів ззовні або від порад. Це справа кожного члена Європарламенту - обрати свого президента», - наголосив Таяні.