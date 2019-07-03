На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати

На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати

Укрінформ
Новообрані європейські депутати визначилися зі списком кандидатів на посаду президента Європарламенту.

Відповідне повідомлення розміщене на сайті ЄП.

До списку увійшли чотири кандидати: Ска Келлер (Ska Keller) – "Зелені - Європейський вільний альянс", Німеччина; Сіра Рего (Sira Rego) – "Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі", Іспанія; Девід-Марія Сассолі (David-Maria Sassoli) – "Соціалісти і демократи" , Італія; Ян Захраділ (Jan Zahradil) - "Європейські консерватори і реформісти", Чеська Республіка

Щойно чинний президент Європарламенту представив всіх кандидатів депутатам Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кожен з кандидатів виступить перед Європарламентом з програмною промовою, яка триватиме не довше 5 хвилин.

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Вибори відбудуться шляхом таємного паперового голосування. Для того, щоб вважатися обраним, кандидат має набрати абсолютну більшість голосів (50%+1). Якщо жоден з кандидатів не набере такої більшості, голосування буде продовжено у наступних раундах за списком, до якого можуть входити як вже номіновані, так і нові кандидати.

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