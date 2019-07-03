На посаду голови Європарламенту претендують чотири кандидати
Відповідне повідомлення розміщене на сайті ЄП.
До списку увійшли чотири кандидати: Ска Келлер (Ska Keller) – "Зелені - Європейський вільний альянс", Німеччина; Сіра Рего (Sira Rego) – "Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі", Іспанія; Девід-Марія Сассолі (David-Maria Sassoli) – "Соціалісти і демократи" , Італія; Ян Захраділ (Jan Zahradil) - "Європейські консерватори і реформісти", Чеська Республіка
Щойно чинний президент Європарламенту представив всіх кандидатів депутатам Європарламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Кожен з кандидатів виступить перед Європарламентом з програмною промовою, яка триватиме не довше 5 хвилин.
Вибори відбудуться шляхом таємного паперового голосування. Для того, щоб вважатися обраним, кандидат має набрати абсолютну більшість голосів (50%+1). Якщо жоден з кандидатів не набере такої більшості, голосування буде продовжено у наступних раундах за списком, до якого можуть входити як вже номіновані, так і нові кандидати.