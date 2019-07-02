Туск сказав, хто має високі шанси очолити Європарламент

Лідери ЄС, які протягом трьох днів погоджували кандидатури до призначення на ключові посади у Євроінституціях, висловили політичну думку щодо можливості "розділу" в часі посади президента Європарламенту.

Про це під час пресконференції за підсумками європейського саміту у Брюсселі заявив президент Європейської Ради Дональд Туск, додавши, що першу частину терміну Європарламент може очолювати представник групи Соціалістів і Демократів, а другу – представник Європейської Народної Партії.

Саме так він відповів на запитання преси щодо ймовірності призначення на посаду керівника Європарламенту представника Болгарії Сергія Станішева, ім’я якого лунало в кулуарах зустрічі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З очевидних причин, я мушу бути якомога делікатнішим. Ви знаєте, що це справа Парламенту – приймати рішення щодо імен. Наш намір був мати президента Європарламенту від Соціалістів і Демократів на перший термін, і кандидатів від ЄНП (Європейської народної партії), - на другий. Але це наша політична думка, і наш політичний намір. При цьому всі лідери наголошували, що лише Парламент може прийняти таке рішення", - наголосив Туск.

Як вже повідомляв Укрінформ, Євродепутат Сергій Станішев, голова Болгарської Соціалістичної партії та колишній прем’єр-міністр Болгарії (2005-2009 роки), розглядається як одна з ймовірних кандидатур до призначення на посаду Президента Європарламенту. За наявною інформацією, цей болгарський політик є уродженцем українського міста Херсон.

Рішення Європарламенту з приводу призначення майбутнього президента можна очікувати вже у середу.