Перша сесія новообраного Європарламенту почалася з демаршу депутатів від партії Brexit

Під час відкриття першої сесії Європарламенту, коли за традицією прозвучав гімн ЄС ("Ода до радості", Дев'ята симфонія Людвіга ван Бетговена), група британських депутатів від партії Brexit повернулися спиною до подіуму та до виконавців.

Відповідне відео є на сайті Європейського парламенту.

Інцидент стався у Страсбурзі після того, як чинний президент Європарламенту Антоніо Таяні оголосив першу після європейських виборів парламентську сесію відкритою та запросив депутатів підвестися для виконання гімну ЄС.

"А зараз ми послухаємо європейський гімн у виконання оперного квартету. Прошу всіх підвестися", - сказав головуючий.

У цей момент камера не показала залу засідань, але слова президента Таяні, очевидно, були адресовані депутатам, які залишилися сидіти на місцях.

"Вставання — це питання поваги. Це не означає, що ви обов’язково поділяєте погляди Європейського Союзу. Але коли ви слухаєте гімн іншої країни, ви підводитеся", - зазначив Таяні.

Після того, як виконавці почали співати, камера показала групу депутатів, які встали, але повернулися до зали спиною.

Цей інцидент не вплинув на подальшу роботу Європарламенту, зокрема, на процедуру висування кандидатів на посаду президента оновленого Європарламенту.

Фото: @GermanyDiplo