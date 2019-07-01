У Брюсселі не змогли обрати главу Єврокомісії, у саміті оголосили перерву
Про це повідомляє NOS.
“Тіммерманс був близько, але досі існує імовірність, що завтра він може покинути сцену", - йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що колишній міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс, імовірно, змінить на посаді голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.
58-річний Тіммерманс представляє другу за величиною в Європарламенті фракцію соціал-демократів. Його головним суперником є німець Манфред Вебер від Європейської народної партії, яка здобула найбільше мандатів. Підтримали Тіммерманса Німеччина, Нідерланди, Іспанія. Проти лівоцентриста Франса Тіммерманса виступили Польща і Угорщина.
На цей час голландець Франс Тіммерманс є першим віце-президентом Єврокомісії.
Як повідомляв Укрінформ, лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у неділю, 30 червня, намагалися обрати нового голову Єврокомісії.