У Брюсселі не змогли обрати главу Єврокомісії, у саміті оголосили перерву

У саміті оголошено перерву до завтра, 11 ранку. Переговори тривали всю ніч, але рішення щодо кандидатури наступного президента Європейської комісії не було прийнято.

Про це повідомляє NOS.

“Тіммерманс був близько, але досі існує імовірність, що завтра він може покинути сцену", - йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що колишній міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс, імовірно, змінить на посаді голову Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

58-річний Тіммерманс представляє другу за величиною в Європарламенті фракцію соціал-демократів. Його головним суперником є німець Манфред Вебер від Європейської народної партії, яка здобула найбільше мандатів. Підтримали Тіммерманса Німеччина, Нідерланди, Іспанія. Проти лівоцентриста Франса Тіммерманса виступили Польща і Угорщина.

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На цей час голландець Франс Тіммерманс є першим віце-президентом Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, лідери держав-членів ЄС на саміті у Брюсселі у неділю, 30 червня, намагалися обрати нового голову Єврокомісії.