Японія посилює порядок експорту наноматеріалів до Кореї

Японія посилює порядок експорту до Південної Корех матеріалів в галузі нанотехнологій, що використовуються в електронній промисловості.

Про це повідомляє AFP з посиланням на японське міністерство економіки, торгівлі і промисловості.

«Японія заявила, що посилить правила щодо експорту до Південної Кореї декількох хімікатів, що використовуються у виробництві чипів і смартфонів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, нові обмеження наберуть чинності з 4 липня. Згідно з ними експорт фторованого поліїміда, резистів і фтористого водню, а також передача пов'язаних з ними технологій до Кореї будуть виключені зі списку об'єктів генеральної системи ліцензійного експорту. Тепер для поставок подібної продукції буде потрібно подавати заявки на разові експортні дозволи і їхній окремий розгляд.

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Рішення було прийнято у зв'язку з «підривом довірчих відносин» двох країн. В якому саме ключі були підірвані міжнародні відносини, в міністерстві не уточнили, однак відомо, що погіршення відбулося на тлі тиску корейських судових органів щодо японських компаній, які використовували в роки колоніалізму як робочу силу корейців.