Японія відновила полювання на китів

1 липня п'ять японських китобійних суден вийшли в море, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства і екологічних організацій відмовитися від поновлення китобійного промислу.

Як повідомляє AFP, Японія вперше за 33 роки відновила полювання на китів в комерційних цілях.

Полювання буде вестися в територіальних водах Японії, промисел у водах Антарктики вестися не буде. Влада Японії встановили квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року.

Китобоям в комерційних цілях в японській економічній зоні дозволено виловити 52 малих смугастиків (Balaenoptera acutorostrata), 150 смугастиків Брайда (Balaenoptera brydei) і 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).