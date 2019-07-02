Японія відновила полювання на китів
Укрінформ
1 липня п'ять японських китобійних суден вийшли в море, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства і екологічних організацій відмовитися від поновлення китобійного промислу.
Як повідомляє AFP, Японія вперше за 33 роки відновила полювання на китів в комерційних цілях.
Полювання буде вестися в територіальних водах Японії, промисел у водах Антарктики вестися не буде. Влада Японії встановили квоту по видобутку 227 китів трьох видів до кінця цього року.
Китобоям в комерційних цілях в японській економічній зоні дозволено виловити 52 малих смугастиків (Balaenoptera acutorostrata), 150 смугастиків Брайда (Balaenoptera brydei) і 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).
Відновлення китобійного промислу стало можливим після виходу Японії з Міжнародної комісії з промислу китів (МКК), в яку вона входила з 1951 року.