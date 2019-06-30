Більшість фінів проти "обов'язкової" шведської мови - ЗМІ

Більше половини жителів Фінляндії виступають проти того, щоб шведська мова - друга державна - повернулася до обов'язкової програми випускних іспитів.

Про це повідомляє Yle.fi з посиланням на опитування газети Helsingin Sanomat.

“61 відсоток респондентів виступають проти планів нового уряду знову зробити другу державну мову обов'язковим предметом. Близько 31 відсотка опитаних висловилися за повернення обов'язкової шведської", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шведська як друга рідна мова, як і раніше, є обов'язкова для вивчення в ліцеях, однак з 2005 року її можна не складати на випускних іспитах.

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За даними опитування, проти повернення шведської мови як обов'язкового предмета на випускних іспитах - понад 70% прихильників партії "Істинні фіни". Водночас 41% електорату центристів і 38% виборців соціал-демократичної партії не бачать у такій ініціативі нічого поганого.