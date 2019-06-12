У Фінляндії не знайшли ознак втручання Росії у вибори
Про це повідомляє Yle з посиланням на підсумковий рапорт проекту Міністерства юстиції Фінляндії.
"Поліція безпеки SUPO не виявила ознак систематичного втручання в хід парламентських виборів з боку іноземних держав", - йдеться в повідомленні.
В рамках проекту політичним партіям було розіслано опитування щодо втручання в хід виборів.
Зелені, "Справжні фіни", Коаліційна партія, Піратська партія і Феміністська партія заявили про втручання.
Зазначається, що в цілому було зафіксовано 22 випадки, в половині з яких втручання відбувалося в соцмережах або в інтернеті. Як нове явище були позначено підроблені рекламні оголошення.
Згідно з даними Центральної кримінальної поліції, найбільш поширеною формою втручання у вибори було розкрадання або псування рекламних щитів.
Як повідомлялося, 14 квітня відбулися парламентські вибори у Фінляндії.
6 червня місцевий парламент обрав Антті Рінне новим прем'єр-міністром.