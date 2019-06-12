У Фінляндії не знайшли ознак втручання Росії у вибори

Поліція безпеки Фінляндії SUPO не виявила ознак систематичного втручання в хід парламентських виборів з боку іноземних держав.

Про це повідомляє Yle з посиланням на підсумковий рапорт проекту Міністерства юстиції Фінляндії.

"Поліція безпеки SUPO не виявила ознак систематичного втручання в хід парламентських виборів з боку іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

В рамках проекту політичним партіям було розіслано опитування щодо втручання в хід виборів.

Зелені, "Справжні фіни", Коаліційна партія, Піратська партія і Феміністська партія заявили про втручання.

Зазначається, що в цілому було зафіксовано 22 випадки, в половині з яких втручання відбувалося в соцмережах або в інтернеті. Як нове явище були позначено підроблені рекламні оголошення.

Згідно з даними Центральної кримінальної поліції, найбільш поширеною формою втручання у вибори було розкрадання або псування рекламних щитів.

Як повідомлялося, 14 квітня відбулися парламентські вибори у Фінляндії.

6 червня місцевий парламент обрав Антті Рінне новим прем'єр-міністром.