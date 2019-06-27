Міністри оборони країн НАТО ухвалили політику у сфері космосу

Союзники по Північноатлантичному Альянсу ухвалили спільні підходи до політики в сфері космосу та його використання для забезпечення операцій та місій за участю НАТО.

Про це у четвер під час прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі розповів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми здійснили важливий крок в адаптації НАТО до нової політики в сфері космосу. Космос є важливим фактором для системи стримування та оборони НАТО, включаючи спроможності навігації, відстеження переміщень військ, супутниковий зв’язок та виявлення ракетних пусків», - сказав керівник НАТО.

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Він зауважив, що нова політика НАТО визначить широкий підхід до космосу, з урахуванням всіх можливостей та викликів, які пов’язані з такою діяльністю.

«Не йдеться про мілітаризацію космосу, НАТО відіграватиме важливу роль як форум з обміну інформацією, для підвищення взаємосумісності та надання гарантій, що наші місії та операції проводяться за всієї підтримки, яку вони потребують», - додав Столтенберг.