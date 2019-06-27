До кінця року НАТО створить оновлену систему сил високої готовності
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у четвер на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми обговорили роботу із зміцнення системи стримування та оборони НАТО. Це включає у себе нашу ініціативу готовності, відому як «чотири/тридцять». Союзники матимуть 30 бойових кораблів, 30 сухопутних батальйонів, 30 повітряних ескадрилей, які перебуватимуть в стані готовності у 30 днів. Ми змогли вже генерувати три чверті необхідних сил», - сказав Столтенберг.
Він зауважив, що попереду багато роботи, але вже до кінця поточного року, за рішенням міністрів оборони країн НАТО, ці сили високої готовності мають вийти на рівень бойової спроможності.