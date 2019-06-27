НАТО має намір обговорити проблему ДРМСД з Росією наступного тижня

Північноатлантичний альянс має намір провести наступного тижня засідання Ради НАТО-Росія, головною метою якого буде довести до РФ позицію союзників щодо подальшої долі Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності (ДРМСД).

Про це у середу під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зазначив, що союзники по альянсу повною мірою залишаються відданими збереженню режиму контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження зброї.

«Ми глибоко жалкуємо з приводу того, що Росія не виконує договір, і, на жаль, час спливає. США вийдуть з ДРМСД 2 серпня. Але у Росії все ще є шанс зробити правильні речі, щоб врятувати цей договір. Ми плануємо провести зустріч Ради НАТО-Росія наступного тижня, щоб довести свою чітку позицію. Вибір для Росії є простим. Повернутися до виконання договору та виконати власні зобов’язання із контролю над озброєннями, або продовжувати свою безвідповідальну та небезпечну поведінку, і нести повну відповідальність за зрив договору», - сказав Столтенберг.

Відповідаючи на запитання преси, він зауважив, що заходи протидії ракетній загрозі, які обговорювали сьогодні міністри оборони країн НАТО, не обмежують поле для компромісу з Росією, адже їх застосування може розпочатися лише після 2 серпня, і до цієї дати у Росії є всі можливості повернутися до виконання договору.

«Ми постійно доводимо до Росії, що НАТО вживатиме заходи лише у випадку, якщо вона не повернеться до виконання Договору до 2 серпня. Час збігає. Але Росія все ще може зберегти ДРМСД. Якщо вони цього не зроблять до 2 серпня, вони нестимуть повну відповідальність за зрив договору. Ми продемонстрували готовність почекати, і закликали їх, знову і знову, до виконання договору протягом дуже багатьох років. Але на певному етапі ми мали чітко заявити, що договір з контролю над озброєнням не спрацьовує, якщо лише одна сторона його виконує – США, в той час як Росія продовжує розгортати ракети SSС-8», - наголосив генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що проблеми, пов’язані із безвідповідальною та агресивною поведінкою Росії, є дуже серйозними. Нові ракети SSС-8 мають подвійне призначення, вони здатні нести ядерні боєголовки, мають короткий час попередження про напад, їх важко виявляти, і вони знижують поріг для застосування ядерної зброї у конфлікті.