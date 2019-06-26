НАТО не збирається “мілітаризувати” космос - Столтенберг

Північноатлантичний альянс не має наміру мілітаризувати космічний простір, але хоче повною мірою використати потенціал, що його відкривають космічні технології.

Про це у середу в ході зустрічі міністрів оборони в брюссельській штаб-квартирі НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дійсно маємо намір вперше погодити рамкову політику НАТО у сфері космосу. Ми не плануємо мілітаризувати космос, але космос є дуже важливим для того, що відбувається навколо – для комунікації, для навігації, для спостереження за військовими силами або для раннього оповіщення про запуски ракет, – все це про космос і про супутники. Ми маємо скоординувати дії союзників у цій сфері та знайти відповідь для потенційних загроз, наприклад, для зв’язку або інших спроможностей», - зауважив керівник НАТО.

Він окремо наголосив, що НАТО, як організація, не володіє власними ресурсами у сфері космосу, всі спроможності, які зараз застосовані в космічному просторі, належать країнам-союзницям.

Читайте також: Президент Словаччини обговорила з генсеком НАТО підтримку України

Як повідомлялося, в Альянсі мають намір вперше ухвалити політику НАТО у сфері космосу, створити рамкові правила для використання космічного простору для забезпечення наземних операцій та місій НАТО.