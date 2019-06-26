Президент Словаччини обговорила з генсеком НАТО підтримку України

“Я мала дуже продуктивну зустріч генсеком Єнсом Столтенбергом. Ми обговорили зобов'язання Словаччини про досягнення 2% (ВВП на витрати оборони — ред.) у 2022 році, продовження нашого внеску в розширення передової присутності та підтримку України”, - повідомила Чапутова.

Вона додала, що була рада почути, що Словаччина є надійним і відповідальним союзником Альянсу.

Як повідомляє Euractiv, Чапутова також висловилася за діалог з Росією.

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Однак на її думку, такий діалог не може відбуватися коштом неповаги РФ до міжнародного права. “Я виступаю за діалог з Росією і за розвиток співпраці. Проте, ніщо з цього не може відбуватися коштом наших цінностей, нашої безпеки, або неповаги до міжнародного права і правил”, - сказала президент.