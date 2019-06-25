У Києві пікетують Посольство Австрії через повернення делегації РФ у ПАРЄ

Активісти пікетують Посольство Австрії в Україні на знак протесту проти підтримки депутатами цієї країни рішення про повернення представників РФ у ПАРЄ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти тримають плакати та скандують: “Ні реваншу!”, “Ні Росії у ПАРЄ!”

Акція була анонсована у Facebook. Після пікетування австрійського посольства активісти відвідають й диппредставництва інших країн, які так само голосували за повернення Росії до Парламентської асамблеї. Наразі визначено такий маршрут: Посольство Австрії, Посольство Німеччини, Посольство Вірменії, Посольство Норвегії, Посольство Італії, Посольство Словаччини, Посольство Франції, Посольство Фінляндії, Посольство Нідерландів, Офіс Ради Європи.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти вівторка ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Документ також передбачає уведення для російської делегації виключної процедури, яка дозволяє заявитися на літню сесію.

У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та присутні на засіданні. Розпочато процедуру оскарження їхніх повноважень.