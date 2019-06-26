ПАРЄ обирає нового генсека Ради Європи

Серед кандидатів – віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дід’є Рейндерс та заступник прем'єр-міністра, міністр закордонних та європейських справ Хорватії Марія Пейчинович-Бурич.

Новообраний, 14-й, генсек РЄ розпочне діяльність у жовтні.

Як повідомляв Укрінформ, нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

У ніч із понеділка на вівторок, 25 червня, ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до Асамблеї. У вівторок російські депутати з’явилися у ПАРЄ та були присутні на засіданні. Нині порушена процедура оскарження їхніх повноважень.

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Резолюція передбачає внесення зміни до регламенту ПАРЄ, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Зі свого боку, постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи заявила, що призупиняє роботу у літній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення російської делегації.