Прокуратура Грузії хоче арештувати одного з опозиційних лідерів

Грузинська прокуратура звинуватила Ніканора Мелію з партії "Єдиний національний рух" в організації штурму парламенту 20 червня.

Кілька тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі, передає DW.

"Невдоволення демонстрантів викликав намір грузинської прокуратури заарештувати одного з лідерів опозиційної партії "Єдиний національний рух" (ЄНР) Ніканора Мелію. Головна прокуратура звинуватила його в організації та участі в штурмі парламенту 20 червня і подала клопотання про позбавлення Мелії депутатської недоторканності, щоб помістити політика в слідчий ізолятор", - йдеться у повідомлденні.

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Тим часом прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе звинуватив лідерів ЄНР в провокуванні штурму парламенту.

"Ми побачили прямі заклики до штурму парламенту", які "принесли дуже важкі наслідки", - заявив Бахтадзе журналістам.

У свою чергу, опозиційні депутати залишили грузинський парламент на знак протесту проти ігнорування правлячою партією вимог демонстрантів.

25 червня перед протестуючими біля будівлі парламенту виступив екс-президент країни Георгій Маргвелашвілі.

"Тут на площі - правда і сила, тут справжнє бажання світлого майбутнього Грузії", - заявив колишній глава держави. За словами Маргвелашвілі, стійкість у відстоюванні своїх вимог "обов'язково призведе до перемоги".

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

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20 червня протести переросли в сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе - задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.