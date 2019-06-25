У Грузії вибори в 2020 році пройдуть за пропорційною системою
Про це заявив голова владної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, повідомляє Радіо Кавказ.
«Вибори в парламент у 2020 році вже пройдуть за пропорційною системою в умовах нульового виборчого бар'єру. Незважаючи на те, що мажоритарна виборча система прийнята в багатьох країнах світу, ми ухвалили рішення відмовитися від неї і перейти на пропорційну систему», - заявив Іванішвілі на спеціальному брифінгу.
За його словами, владна команда у зв'язку з викликами, які стоять перед країною і суспільством, вирішила провести «масштабну реформу виборчого законодавства».
Перехід на пропорційну систему був однією з вимог учасників акції протесту, яка вже декілька днів проходить перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі. Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання тих поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми.