У Грузії вибори в 2020 році пройдуть за пропорційною системою

Парламентські вибори в Грузії 2020 року пройдуть за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі.

Про це заявив голова владної партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, повідомляє Радіо Кавказ.

«Вибори в парламент у 2020 році вже пройдуть за пропорційною системою в умовах нульового виборчого бар'єру. Незважаючи на те, що мажоритарна виборча система прийнята в багатьох країнах світу, ми ухвалили рішення відмовитися від неї і перейти на пропорційну систему», - заявив Іванішвілі на спеціальному брифінгу.

За його словами, владна команда у зв'язку з викликами, які стоять перед країною і суспільством, вирішила провести «масштабну реформу виборчого законодавства».

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Перехід на пропорційну систему був однією з вимог учасників акції протесту, яка вже декілька днів проходить перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі. Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахарія та покарання тих поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми.