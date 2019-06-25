У Грузії обрали нового голову парламенту — ЗМІ
Про це повідомляє Sputnik Georgia.
"Парламент Грузії затвердив кандидатуру Арчіла Талаквадзе від правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" на посаді голови законодавчого органу", - йдеться у повідомленні.
За лідера парламентської більшості проголосували 94 із 150 депутатів парламенту одностайно.
Як повідомляється, Талаквадзе став депутатом парламенту за підсумками виборів 2016 року. До цього Талаквадзе два роки обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Грузії. З 2012 по 2014 Талаквадзе був заступником міністра з виконання покарань. Раніше з 2011 по 2012 рік, а також з 2006 по 2007 рік Талаквадзе працював в USAID. У 2007-2009 роках він працював в офісі Народного захисника Грузії.
Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.
Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.
20 червня протести переросли в сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе - задовольнивши одну з вимог мітингувальників.
Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.
Фото: Sputnik / Alexander Imedashvili