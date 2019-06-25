У Грузії обрали нового голову парламенту — ЗМІ

Головою парламенту Грузії став Арчіл Талаквадзе.

Про це повідомляє Sputnik Georgia.

"Парламент Грузії затвердив кандидатуру Арчіла Талаквадзе від правлячої партії "Грузинська мрія - демократична Грузія" на посаді голови законодавчого органу", - йдеться у повідомленні.

За лідера парламентської більшості проголосували 94 із 150 депутатів парламенту одностайно.

Читайте також: У Грузії вибори в 2020 році пройдуть за пропорційною системою

Як повідомляється, Талаквадзе став депутатом парламенту за підсумками виборів 2016 року. До цього Талаквадзе два роки обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Грузії. З 2012 по 2014 Талаквадзе був заступником міністра з виконання покарань. Раніше з 2011 по 2012 рік, а також з 2006 по 2007 рік Талаквадзе працював в USAID. У 2007-2009 роках він працював в офісі Народного захисника Грузії.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотним визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе - задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

Фото: Sputnik / Alexander Imedashvili