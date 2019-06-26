У Грузії поновилися протести під парламентом

У столиці Грузії Тбілісі у вівторок, 25 червня, громадяни знову вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє Sputnik Грузія.

“Проспект Руставелі у середмісті Тбілісі знову перекритий у зв'язку з масштабною акцією протесту біля будівлі парламенту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля будівлі парламенту зібралося близько 2 тисяч протестувальників. Вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії через силовий розгін демонстрації в ніч проти 21 червня. Крім того, мітингувальники вимагають звільнити всіх затриманих під час попередніх акцій протесту.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці Грузії Тбілісі 20 червня розпочалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту.

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20 червня протести переросли в сутички протестувальників з поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, задовольнивши одну з вимог мітингувальників.