У Тбілісі почався автопробіг за відставку глави МВС Грузії

У центрі Тбілісі в рамках протестних виступів стартував автомобільний пробіг з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Автоколона, о 14.00 за місцевим часом, сигналячи, вирушила з площі Першої Республіки в центрі грузинської столиці в бік будівлі МВС на околиці міста, передають грузинські телеканали", - йдеться в повідомленні.

Про проведення протестного автопробігу було заявлено напередодні організаторами мітингу перед будівлею законодавчого органу. "До нас можуть приєднатися всі бажаючі. Якщо ви будете на вулиці, зупиніть машину і просігнальте. Покажемо їм, скільки нас в масштабах всієї Грузії", - заявив один з організаторів акції.

Протестуючі закликають всіх автомобілістів підтримати їх. Також повідомляється, що сьогодні ввечері протестуючі знову зберуться біля будівлі парламенту - акція призначена на 19:00.

У Тбілісі вже третій день тривають масштабні протестні акції. Влада виконала дві вимоги мітингувальників - у відставку подав спікер парламенту Іраклій Кобахідзе і правляча партія погодилася на проведення парламентських виборів 2020 року пропорційну виборчу систему, яку вже давно вимагає опозиція.

Читайте також: Під парламентом Грузії знову вимагають відставки голови МВС та позачергових виборів

Як кажуть учасники протестних виступів, в силі залишаються вимоги про відставку глави МВС, покарання винних у перевищенні сили під час розгону мітингу в центрі Тбілісі в ніч на 21 червня, а також звільнення всіх затриманих під час заворушень.

Як повідомляв Укрінформ, у Тбілісі 20 червня почалися протести після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов спробував вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ'я, сидячи в кріслі спікера грузинського парламенту. Багатьох громадян Грузії це обурило, так як перед приїздом в Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією в якості незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії - Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в зіткнення з поліцією. За даними ЗМІ, постраждали 240 осіб, у тому числі 30 журналістів.