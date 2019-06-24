За наказом Путіна у Росії терміново перевіряють боєготовність військ

«За задумом нагальної перевірки з 6:00 (за київським часом) у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, далекої і військово-транспортної авіації. Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування», - пояснив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Він заявив, що перевірка проходить за рішенням президента РФ Володимира Путіна.

Російські військовослужбовці візьмуть участь більш ніж у 50 навчаннях, під час яких відпрацюють, зокрема, знищення "деструктивних військових сил". За словами Шойгу, основне завдання перевірки - визначити готовність військового керівництва до управління військами "при наростанні військової загрози і виникненні кризових ситуацій".