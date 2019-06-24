Трамп під час зустрічі з Путіним нагадає про полонених українських моряків - Клімкін

Під час зустрічі президентів США та Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна можуть порушити тему звільнення українських військовополонених моряків.

Про це в інтерв’ю “5 каналу” заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Він запевняє - вже отримав сигнали з Вашингтона, що в матеріалах Трампа українське питання прописане.

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"Український трек має бути висвітлений, але Трамп звісно сам буде приймати рішення. В його матеріалах, я впевнений, все правильно буде написано. Всі правильні моменти там є, яким чином Трамп побудує зустріч, я сказати не можу. Але Україна там буде присутня і звільнення там буде присутнє", - запевнив міністр.

Зустріч президентів Росії та США відбудеться вже наступного тижня.