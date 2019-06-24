Китай відмовляється обговорювати Гонконг на саміті G20

Китай не дозволить обговорювати проблеми мітингів в Гонконзі під час саміту Великої двадцятки в Осаці.

Про це заявив помічник міністра закордонних справ Китаю Чжан Цзюнь, повідомляє AFP.

«Я можу з упевненістю сказати вам, що G20 не обговорюватиме проблему Гонконгу, і ми не дозволимо G20 обговорювати проблему Гонконгу», - сказав Чжан на брифінгу для преси, що передує участь Сі20 в G20.

За словами Чжана, G20 - це форум, присвячений глобальним економічним проблемам, а справи Гонконгу «є чисто внутрішніми справами Китаю, і жодна іноземна країна не має права втручатися», - зазначив він, нагадавши, що місто є особливим адміністративним районом Китаю.

Як зазначає видання, президент США Дональд Трамп планує підняти питання про масові протести в місті під час своєї зустрічі з президентом Сі Цзіньпіном в кулуарах саміту Великої двадцятки в м. Осака, Японія.

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9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дозволити КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроєкт про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Однак уже 17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроєкт на голосування в зал.