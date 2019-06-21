Тисячі демонстрантів знову вийшли на вулиці Гонконга

Біля головного офісу поліції Гонконга зібралися тисячі демонстрантів через законопроєкт про екстрадицію до Китаю.

Про це повідомляє Euronews.

“Тисячі протестуючих зібралися біля головного офісу поліції у Гонконзі в п'ятницю для збереження тиску через урядовий законопроєкт про екстрадицію (до Китаю — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже третій раз, коли люди виходять на вулицю через запропонований законопроєкт.

Hong Kong protesters block some roads outside the government HQ as they demand that Chief Executive Carrie Lam step down https://t.co/ToV4yIh3y9 via @tictoc's @Stephmzchung pic.twitter.com/2QnJL8QZ2h — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 21 июня 2019 г.

За словами журналістки Лорел Чор, люди вимагають, щоб депутати взагалі зняли законопроєкт з розгляду, звільнення решти протестувальників від попередніх акцій та повне розслідування щодо використання сили поліцією впродовж попередніх акцій проти законопроєкту.

Як відомо, 9 червня десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який, на думку його критиків, може дати змогу КНР затримувати політичних опонентів на території міста. Суперечливий законопроєкт про екстрадицію дозволить відправляти підозрюваних у злочинах на континентальний Китай для подальшого судового процесу.

Проте вже 17 червня демонстранти розблокували головні дороги в регіоні після того, як депутати відмовилися вносити законопроєкт на голосування в зал.

Фото: Bloomberg